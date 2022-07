Paura per una giovane scout palermitana sull'Etna: scattano i soccorsi

Intervento del Soccorso alpino per salvare una giovane scout palermitana sull'Etna. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Decisiva una segnalazione alla centrale operativa 118. I tecnici della stazione Etna Nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti lungo la pista altomontana dell'Etna.

"Raggiunta dalle squadre del Sass - spiegano i tecnici in una nota - la ragazza presentava una sospetta contrattura ad una gamba che le impediva di proseguire il percorso. La giovane, appartenente ad un gruppo scout di Palermo, è stata accompagnata con i mezzi fuoristrada all'uscita della zona impervia e affidata ai sanitari del 118, in attesa nei pressi della caserma Pitarrone. Sul posto anche una squadra del Corpo forestale".

"Ricordiamo a tutti coloro che frequentano la montagna durante la stagione estiva, in particolare alle nostre latitudini - dicono dal Soccorso alpino - che i rischi d'incidente dovuti a disidratazione, colpi di sole, di calore e affaticamento sono frequenti. Per questo, è necessario affrontare le escursioni con un'adeguata scorta di acqua, abbigliamento tecnico traspirante, evitando per quanto possibile le ore più calde della giornata. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti impervi, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico".