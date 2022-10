L'iniziativa: scoprire le bellezze storiche e artistiche di Palermo al ritmo lento di una pedalata in bicicletta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo percorsa, nel suo cuore e nella sua anima, in bicicletta per riscoprire, da un lato, il valore dell’ambiente in un processo virtuoso di transizione ecologica e, dall'altro, conoscerne le ricchezze paesaggistiche e le bellezze artistiche e architettoniche. Questo al centro di un interclub progettato dai club Interact Palermo Est e Palermo Montepellegrino, sotto l’autorevole guida operativa dei due dirigenti distrettuali Flavio Filippi consigliere distrettuale (del Club Palermo Est) e Clarissa Tamburello delegata del R.D per l’Area Panormus (del Club Palermo Montepellegrino). Grazie a questo tour in bicicletta, i soci e gli ospiti dei due club hanno avuto modo di visitare una delle più belle città della Sicilia, celebre per la sua storia e punto di incontro di diverse culture. “In sella ad una bicicletta, abbiamo avuto modo di scoprire i segreti dei luoghi che hanno reso Palermo una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo” ha affermato Flavio Filippi che lo scorso anno sociale ha fondato e presieduto il Club Interact Palermo Est.

“Un tour guidato di Palermo in bicicletta, che ha unito movimento, cibo, folklore, cultura e natura. Abbiamo visitato la città nota per la sua storia, cultura, architettura e gastronomia plurimillenaria, punto di incontro tra diverse culture, e che ha investito un ruolo importante per la storia del Mediterraneo e dell’Italia” ha ribadito Clarissa Tamburello che, lo scorso anno, ha fondato e presieduto l’Interact Club di Palermo Montepellegrino. Gli itinerari proposti hanno svelato le mille anime di Palermo in un tripudio di storie, visi, facciate, cortili, esperienze insolite, miti carichi di fascino, odori e sapori. Ci siamo lasciati accompagnare da una guida preparata con una modalità alternativa per Palermo, più dinamica della passeggiata, più sostenibile ed ecologica dell’auto, più intimo di un qualsiasi tour organizzato e più efficiente dei mezzi pubblici palermitani” ha continuato Flavio Filippi.

“Durante il tuo tour in bicicletta, la guida ci ha offerto un quadro storico essenziale di Palermo che, con la sua storia millenaria, ci ha regalato un notevole e unico patrimonio artistico e architettonico” ha concluso Clarissa Tamburello ringraziando “chi lo scorso anno ci ha permesso di cominciare questo viaggio entusiasmante nel Rotary, l’amico e, adesso, past president prof. Antonio Fundarò; l’Interact è davvero una esperienza fantastica”. Presenti, tra gli altri, alcuni rotariani e alcuni genitori dei giovanissimi interactiani, tra questi Marcella Lauria e Titti Cancelliere. I club Interact segnano, così, un ulteriore scacco matto all’immobilismo che ruota attorno alla tutela del territorio e al turismo, proponendo, così, una inedita carta vincente da riproporre e da sponsorizzare non solo a Palermo ma in tutto il Distretto 2110.