Pronta la targa per ricordare "Hulk", il poliziotto incubo di boss e spacciatori morto nel 2017

Sarà scoperta domani la targa in memoria di Cristoforo Rubino, agente della squadra mobile, conosciuto come "Fofò", ma anche come "Hulk", per via della somiglianza col celebre wrestler americano Hulk Hogan. Il cippo che ricorderà per sempre il poliziotto si troverà nell'aiuola spartitraffico di via Altofonte, all'altezza degli impianti sportivi del Cus Palermo. In occasione della cerimonia, l'ufficio Traffico del Comune ha emesso un'ordinanza con la quale istituisce il divieto di sosta a partire dalle 8 di domani mattina e fino a cessate esigenze, nella zona in cui è prevista la commemorazione.

Cristoforo Rubino, palermitano doc, è morto nel settembre 2017, all'età di 53 anni. Prima di diventare "Hulk", quando era giovane veniva chiamato "Penna Bianca" e "Ravanelli", per quella tendenza all'incanutimento precoce, come l'ex attaccante della Juventus. Componente della Falco 65 bis, è ricordato anche per la cattura di tanti latitanti, tra cui quella di Antonino Lauricella, boss della Kalsa detto "Scintilluni". Partecipò a diverse operazioni antimafia e per un piccolo periodo fece parte della scorta di Giovanni Falcone. Da lì in poi tantissimi anni tra volanti e Falchi.