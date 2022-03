Tifosi di Palermo e Messina si incrociano in autostrada, insulti e lancio di oggetti

Serata animata tra i tifosi del Palermo e quelli del Messina in autostrada, sulla A2 vicino Pizzo in provincia di Vibo Valentia.

Secondo le forze dell’ordine alcuni tifosi rosanero, di ritorno da Potenza, sarebbero scesi dal pullman insultando e lanciando qualche oggetto ai sostenitori giallorossi che provenivano invece da Avellino e che viaggiavano a bordo di altre autovetture private.

Galeotto un rallentamento in autostrada per un mezzo pesante che si è fermato perché dal vano del motore usciva del fumo. Non si registra alcun ferito per gli scontri fra le due fazioni e quando sono arrivati sul posto gli agenti della polizia stradale chiamati ad intervenire per il mezzo in panne, i tifosi si erano già allontanati. Sul posto sono stati recuperati a terra solo un paio di fumogeni.

Fonte: MessinaToday