Incarichi dirigenziali all'Asp, la Fials boccia regolamento: “Vuole impedire sindacalizzazione”

Il nuovo regolamento sugli incarichi dirigenziali dell’area Medica, dell'area Pta Dirigenza e del comparto dell'Asp non piace alla Fials Sicilia. Il segretario regionale Sandro Idonea, in una nota inviata anche all’assessorato regionale della Salute e al ministero, boccia la proposta stigmatizzando alcuni passaggi definiti "irrituali".

"Nella bozza - spiega la Fials Sicilia - è prevista la possibilità di revoca degli incarichi per motivazioni che non trovano supporto nella legge e nel Ccnl 2016/2018, ad esempio la revoca dell'incarico 'nel caso in cui un dirigente delle Unità operative aziendali rivesta, anche, la carica di dirigente sindacale' o la revoca 'nel caso in cui un dipendente fruisca dei benefici della legge 104/92'”. Il sindacato autonomo regionale chiede un intervento urgente per evitare che "simili proposte possano alimentare il continuo terreno di scontro provocato tra la Fials e la direzione generale dell’Asp di Palermo”.