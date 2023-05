Scontri all'Albero Falcone, feriti 3 poliziotti: al vaglio le immagini per individuare i responsabili

Tre poliziotti feriti, con prognosi tra i 10 ed i 15 giorni, durante i tafferugli di ieri, a pochi passi dall'Albero Falcone, dove sono stati bloccati circa mille manifestanti che in corteo erano partiti dalla facoltà di Giurisprudenza per giungere proprio in via Notarbartolo. La questura fa sapere che si stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per "ricostruire puntualmente i fatti ed individuare i responsabili dei disordini che hanno portato al ferimento di tre poliziotti proprio nel giorno in cui tutto il Paese fa memoria e ricordo di altre tre poliziotti caduti per fare il loro dovere".

In una nota diffusa nella tarda serata di ieri, la questura ha tenuto rendere nota la propria versione, dopo che si era levata la protesta da parte dei partecipanti al corteo, organizzato da Cgil e altre associazioni, per essere stati bloccati a pochi passi dall'Albero. Nel gruppo, secondo gli inquirenti "anche persone riconducibili a frange antagoniste". Per questo "considerata la potenziale interferenza con le iniziative promosse dalla Fondazione Falcone nello stesso luogo, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è ritenuto inopportuno far giungere il corte vicino all'Albero". I manifestanti sarebbero stati dunque a conoscenza - come riferito peraltro ieri anche da PalermoToday - delle disposizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma dalla questura spiegano meglio questa scelta, legata "all'esigenza di garantire il diritto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ad entrambe le parti, attraverso il bilanciamento delle contrapposte esigenze, considerati i luoghi, il numero di persone presenti alle due iniziative, la presenza di diversi striscioni dal contenuto ingiurioso, nonché di veicoli dotati di strumenti di amplificazione sonora".

"Per questi motivi - continua la nota - è stato individuato come punto di arrivo del corteo piazza Alberico Gentili, a meno di 500 metri dal luogo inizialmente pensato dai promotori, scelta - si rimarca ancora - notificata agli stessi attraverso le prescrizioni del questore". In quel punto però sono partite "una serie di interlocuzioni tra promotori e forze di polizia che presidiavano il luogo per non consentire il proseguio del gruppo verso l'Albero di via Notarbartolo, considerata la presenza di mezzi amplificati che avrebbero gravemente interferito con le iniziative della Fondazione Falcone nonché una gigantografia il cui contenuto aveva un chiaro fine di dileggio del corteo nei confronti dell'altra iniziativa. E' stato proprio durante questo dialogo - affermano dalla questura - in cui si era prospettato l'ulteriore avvicinamento all'Albero Falcone se fossero stati spenti gli strumenti di amplificazione, che un gruppo di 100 manifestanti ha forzato il presidio di polizia, causando il ferimento di un funzionaio ed altri due poliziotti".

Alla fine, dicono gli inquirenti, "il corteo è avanzato senza creare turbative con gli strumenti di amplificazione spenti, grazie all'impegno massimamente profuso dalle forze dell'ordine".