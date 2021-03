Voli scontati del 30 per cento da e per Palermo: c'è l'ok alle tariffe sociali

"Le tariffe sociali scontate del 30 per cento per studenti, lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e per chi si muove per curarsi fuori dalla Sicilia, partendo dall'aeroporto di Catania e da Palermo, sono una realtà per legge". Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, è Giancarlo Cancelleri, sottosegretario del M5s al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

"Appena arrivato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a settembre 2019 - spiega il sottosegretario - mi sono messo da subito al lavoro per trovare una soluzione al problema del caro voli da e per la Sicilia. Ho avviato un iter che oggi, appena dopo la mia riconferma, ha concluso tutti i passaggi istituzionali". Una risposta all’annoso problema del caro voli che da sempre affligge chi è costretto a numerosi spostamenti fuori dall’Isola. "Un problema - continua Cancelleri - che penalizza tantissimi siciliani e che nei periodi a ridosso delle festività, fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei in maniera incontrollabile. Mancano solo gli ultimi dettagli tecnici e a breve - conclude il sottosegretario - sarà on line la piattaforma dove, registrandosi, se beneficiari, i siciliani potranno accedere allo sconto".

"È questa l’ennesima conferma - commenta il capogruppo M5S all'Ars Giovanni Di Caro - che se se si crede veramente in qualcosa e ci si muove concretamente e senza risparmiarsi per realizzarla, tutto è possibile”.