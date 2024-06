Giorni di angoscia a Passo di Rigano: "Zio Mario è scomparso da 4 giorni, aiutateci"

Sono momenti di angoscia per i familiari di Mario Salute. Da ormai quattro giorni non si hanno più notizie dell'uomo, 60 anni, scomparso dalla sua abitazione di Passo di Rigano. Salute - secondo una prima ricostruzione - venerdì mattina si è allontanato da casa di mattina. I familiari - non vedendolo rientrare - hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

"Mio zio - racconta il nipote a PalermoToday - è uscito da casa (tra via Casalini e via Leonardo da Vinci) ed è stato visto l'ultima volta, venerdì pomeriggio, in zona Uditore. Poi è sparito, di lui si sono perse le tracce. Spero che qualcuno ci possa dare notizie. Ogni giorno che passa cresce la nostra preoccupazione. Eventualmente contattate questo numero: 351 6165731".

"Quando mio zio si è allontanato - prosegue il nipote - indossava una maglietta di colore bianco, dei pantaloncini di colore chiaro. Purtroppo non saprei dire se indossava delle scarpe o delle ciabatte. E' alto circa 173 centimetri, ha una corporatura robusta, capelli corti brizzolati, occhi castani e non ha segni particolari. Giornalmente assume farmaci per la sua condizione di salute. Ha dei problemi psichici. Ci siamo rivolte anche a 'Chi l'ha visto?', non è la prima volta che fa perdere le proprie tracce, era già successo in passato, ma era sempre rientrato in casa".