Giorni di angoscia a Belmonte: "Mio figlio è scomparso da mercoledì, aiutateci"

Una mamma in ansia, una comunità col fiato sospeso. C'è apprensione a Belmonte Mezzagno per la scomparsa di Gaetano Sant’Antonio, ragazzo di 20 anni del quale non si hanno più notizie da ormai cinque giorni. La famiglia ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Nella speranza di ricevere informazioni utili al suo ritrovamento la madre del giovane, Anna Gaeta, ha lanciato un appello sui social. "Sono la mamma di Gaetano Sant'Antonio - ha scritto -. Non ho più notizie di mio figlio da mercoledì 27 settembre. Se qualcuno ha notizie contattatemi al numero 3773648563. Chi chiama per dare notizie - ha poi sottolineato - è pregato di dare notizie veritiere e non false".