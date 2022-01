Si allontana da Caltanissetta e sparisce, cella del telefono agganciata a Sferracavallo: ricerche in corso

Si è allontanato da Caltanissetta due giorni fa e da allora la famiglia non è riuscita ad avere più sue notizie. A lanciare un appello per trovare Andrea Capobianco, 34 anni, è il fratello Antonio che ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine fornendo gli ultimi elementi a disposizione per rintracciarlo. "Ha 34 anni, è alto 1,94, magro, capelli rasati, indossava jeans chiari, stivaletti beige, maglioncino giallo, giubbotto blu e potrebbe avere occhiali da sole o da vista e un berretto di lana rosa e bianco. Abbiamo urgente bisogno dell’aiuto di tutti".

Secondo i familiari il 34enne si potrebbe essere spostato in un’altra provincia. "Abbiamo motivo di credere che sia nel Palermitano", dice un cugino. E sembrerebbe infatti che l’ultima cella agganciata dal cellulare di Andrea si trovi nel capoluogo, più precisamente nella zona di Sferracavallo. Per questa ragione la polizia ha avviato le ricerche facendo alzare in volo un elicottero, nella speranza di individuare almeno una traccia del passaggio del 34enne.

Andrea sarebbe partito martedì dal Nisseno, non è chiaro con quali mezzi, e avrebbe con sé sia i documenti sia il cellulare, che però risulterebbe spento. Antonio questa mattina è andato a sporgere formale denuncia in commissariato riferendo che il fratello, il giorno dell’allontanamento, avrebbe mandato un messaggio nel primo pomeriggio scrivendo che sarebbe andato a Palermo. Poi i contatti si sarebbero interrotti. . La famiglia si è rivolta anche alla redazione di "Chi l'ha visto?", il programma di Rai 3 specializzato in storie di persone scomparse.