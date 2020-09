Ragazzo scomparso da 11 giorni, l'angoscia della famiglia: "E' uscito a piedi e non è più rientrato"

Da 11 giorni non si hanno più notizie e i familiari temono possa essergli accaduto qualcosa. Un ragazzo di 24 anni, Alessandro Pirrotta, è scomparso lo scorso 8 settembre a Palermo. E' alto circa 1,70 metri, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, e vive a casa con la famiglia nella zona tra Borgo Nuovo e Bellolampo. I genitori si sono rivolti alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto”.

"Martedì 8 settembre, presumibilmente alle prime luci del mattino, è uscito di casa a piedi e non è più rientrato - si legge nella sua scheda -. Da quel momento di lui non si sono più avute notizie. Ha con sé il cellulare che però risulta spento, ma non i documenti. Non ha i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana. Attraversa un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto".