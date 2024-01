"Vado a scuola", ma poi svanisce nel nulla: giorni di angoscia per una 17enne scomparsa da martedì

Sarebbe uscita da casa come ogni mattina per andare a scuola, il liceo Ninni Cassarà di via Don Orione. L'ultima volta è stata vista martedì alla fermata dell'autobus di piazza Croci, poi il nulla. Da tre giorni non si hanno più notizie di una ragazza di 17 anni di origini bengalesi - ma a Palermo da quando era bambina - che adesso si cerca in lungo e in largo. "Temiamo il peggio - spiega a PalermoToday una sua compagna di scuola - perché sui social ha scritto alcune frasi inquietanti".

La studentessa, alta circa un metro e sessanta, capelli neri sulle spalle e occhi neri, ha una piccola voglia rossa sul collo. "Vive con la famiglia, madre e padre, due fratelli e una sorella - racconta ancora - ma abbiamo capito che c'è una situazione complessa. Questa ragazza è uscita lo scorso 9 gennaio, è stata vista alla fermata, ma a scuola non è mai andata. Siamo molto preoccupati per lei".

La famiglia adesso ha sporto denuncia alla polizia. "Il giorno prima della scomparsa - puntualizza la compagna di scuola - ha avvisato la signora dalla quale lavorava che non sarebbe andata. Lei parlava raramente di sé e dei suoi problemi o del rapporto con la sua famiglia, originaria del Bangladesh. Sappiamo solo che sui social e su Whatsapp ha scritto, proprio poche ore prima di sparire nel nulla, alcune frasi allarmanti: 'Pensaci due volte prima che sia troppo tardi' e 'Ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè'".

Dalla scuola fanno sapere che la ragazza è assente, anche se formalmente nessuno ha comunicato della scomparsa alla dirigente del liceo linguistico. Una vicenda dai contorni poco chiari sulla quale la squadra mobile sta indagando e che ha messo in moto una squadra interforze che sta battendo a tappeto i luoghi che la giovane frequentava. "Poche ore dopo sarebbe stata vista a Termini - conclude l'amica - ma non sappiamo se alla stazione di Roma o nel comune vicino Palermo. Da quel momento il suo telefono è spento".

Articolo aggiornato alle ore 12.51 del 14 gennaio 2024: rimosso il nome della ragazza