Si allontana da casa e scompare nel nulla, ritrovata la sua borsa a Mondello: "Aiutateci a cercarla"

Sarebbe uscita dalla sua casa in centro, vicino al Politeama, e si sarebbe diretta verso Mondello dove ha lasciato la sua borsa con tanto di cellulare. Poi il nulla. Non si hanno più notizie di Maria Rosa D'Angelo, una donna di 64 anni che tutti chiamano Rossella e che adesso la famiglia sta cercando in lungo e in largo. "Soffriva di depressione - spiega l'amico Pino Cappello a PalermoToday - temiamo il peggio".

La donna, che per anni ha avuto un negozio a Pantelleria e ormai è in pensione, vive in un appartamento a pochi passi da via Libertà sullo stesso pianerottolo del cognato e del nipote. E' proprio il cognato ad averla vista per l'ultima volta. "Non è sposata e non ha figli - precisa l'amico di famiglia -, viveva di fianco a questi parenti. La sera del 22 ha detto al cognato che si sarebbero visti l'indomani. Ma la mattina non l'ha più trovata a casa".

Il 23, così, la famiglia sporge subito denuncia ai carabinieri. "Visti i suoi problemi di salute - spiega ancora - la paura che possa non essere stata troppo lucida è incalzante". Sempre quella mattina, la polizia trova una borsa nel marciapiede di fronte al Bar Touring di Mondello, lato spiaggia. E' proprio la borsa di Rossella. Dentro c'è di tutto, pure il suo telefonino. "Non guidava, si sarà allontanata in autobus o in taxi o a piedi. Sappiamo che le ricerce devono concentrarsi a Mondello".

Adesso una squadra interforze sta battendo a tappeto il litorale. "Abbiamo dato informazioni ai circoli nautici - conclude - e dato la sua foto segnaletica. La stiamo cercando per le stradine di Mondello. Sono ore d'angoscia, perché il luogo del ritrovamento della borsa farebbe temere il peggio, ma vorremmo avere contezza che si stia facendo il possibile per cercarla. Potrebbe essere in acqua, ma non abbiamo visto neppure una motovedetta. Potrebbe essere pure a terra, magari tra gli scogli a Capogallo. Non possiamo escludere alcuna ipotesi. Noi amici stiamo facendo il possibile per cercarla".