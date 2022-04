Videopoker e scommesse illegali, multe da 200 mila euro a un internet point di Medaglie d'Oro

Funzionari Adm di Palermo e polizia hanno sequestrato quattro computer utilizzati per gioco d'azzardo illegale in un internet point del quartiere Medaglie d'Oro. I computer consentivano il gioco a distanza senza alcuna autorizzazione: videopoker, scommesse e slot machine. Sono scattate multe per un importo complessivo di 200 mila euro.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo, finalizzata al contrasto del gioco illegale. Nei giorni scorsi controlli erano stati effettuati a Boccadifalco e al Villaggio Santa Rosalia con sanzioni per un ammontare totale di 110 mila euro.