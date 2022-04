Scommesse abusive al Villaggio, multa da 40 mila euro per il titolare di un internet point

Ammontano a oltre 110 mila euro le sanzioni elevate dalla polizia nell'ambito di una serie di controlli effettuati a Boccadifalco e al Villaggio Santa Rosalia e finalizzati al contrasto dei giochi online e delle scommesse abusive. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno ispezionato un internet point del Villaggio, con il supporto dei funzionari dei Monopoli di Stato, sono state riscontrate irregolarità per quattro postazioni che consentivano l'accesso illegittimamente a siti esteri per il gioco online. Le 4 postazioni sono state sequestrate e al gestore è stata elevata una sanzione da 40 mila euro.

Controlli anche a Boccadifalco dove tre attività commerciali sono state multate per furto di energia elettrica, abusivismo commerciale e prestazione di lavoro in nero. Un panificio è stato chiuso per la mancata registrazione del documento di valutazione dei rischi (sicurezza sul Lavoro): al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 34.576 euro. Riscontrata anche la mancata regolarizzazione di un dipendente che ha portato a una multa di 54.770 euro.

Lavoro in nero anche in un altro panificio della zona dove al proprietario è stata comminata una sanzione di 9.500 euro. Anche in questo caso sono state rilevate violazioni di natura penale per la mancata registrazione del documento di valutazione dei rischi (sicurezza sul Lavoro) con conseguente ed immediata sospensione dell'attività e l'elevazione di una sanzione pari a 28.113 euro.