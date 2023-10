Scippo nella zona di via Oreto, rubata una collana d'oro a un turista

Era arrivato in città da qualche giorno e, dopo un giro in centro, stava rientrando nel suo bed & breakfast in zona Oreto quando è stato scippato. E' successo ieri in via Cosmo Guastella dove un turista di nazionalità inglese è stato spinto per terra, colpito con un pugno e derubato della collana d'oro che indossava. A lanciare l'allarme è stato lui stesso, che si trovava in compagnia della moglie, dopo la fuga dello scippatore che si è allontanato a bordo di uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver inquadrato lo scippo e la via di fuga del rapinatore. Pochi giorni fa un'altra turista, una poliziotta tedesca, era stata derubata in corso Vittorio Emanuele. L'immediato allarme lanciato al 112 ha permesso ai militari dell'Arma di rintracciare un gambiano di 33 anni che è stato poi arrestato.

Dopo il boom di furti e scippi nella zona della stazione centrale, i frati Minori della parrocchia Sant’Antonino hanno scritto una lettera per lanciare un appello alle istituzioni e manifestare la loro preoccupazione "per l’escalation di atti criminali degli ultimi giorni. Abbiamo presentato un esposto e poco, o quasi niente, è stato messo in atto per fronteggiare la criminalità che ormai fa tanto paura alle persone. Chiedevamo più presenza nel territorio, giorno e notte, l'illuminazione delle strade, un'attenzione maggiore alle situazioni di povertà e marginalità".