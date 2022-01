VIDEO | Via Maqueda, in scooter affianca una donna e le ruba il telefonino: lo scippo in diretta

Donna scippata mentre passeggia in via Maqueda. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.15, nell’ultimo tratto dell’isola pedonale che collega i Quattro canti con corso Tukory. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza che potrebbero risultare fondamentali per le indagini.

Le telecamere inquadrano la vittima al centro della strada, a quell’ora ancora abbastanza frequentata, con gli occhi incollati sul cellulare. Un uomo le passa accanto con lo scooter, la supera di qualche metro e poi fa inversione. A quel punto torna indietro, si avvicina lentamente alla vittima e le strappa il cellulare dalle mani per poi fuggire. Inutile l’inseguimento da parte della donna che alla fine si è dovuta arrendere e chiamare il 112.