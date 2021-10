Corso Vittorio Emanuele, ruba il cellulare a una ragazza e fugge: la polizia lo blocca e lo arresta

Ha chiesto in prestito ad una ragazza il cellulare per poter chiamare un taxi, ma appena la donna ha tirato fuori lo smartphone dalla borsa glielo ha scippato ed è fuggito verso Villa Bonanno.

L'episodio, accaduto qualche giorno fa in corso Vittorio Emanuele, ha come protagonista un 31enne residente in un comune del Palermitano, arrestato per furto con strappo dopo un inseguimento dal personale di vigilanza alla questura.

Gli agenti sono intervenuti dopo le grida della donna scippata e sono riusciti a bloccare l'uomo. Il cellulare è stato subito restituito alla vittima e il 31enne è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dalla magistratura.