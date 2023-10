VIDEO | Quel giovane in via Maqueda che tallona i passanti e ruba mettendo le mani nei loro zaini

A lanciare l'allarme è un commerciante che, racconta, ha segnalato più di un episodio al 112. "Non è la prima volta ed ha anche un complice. Girano con la bici elettrica, si mettono dalle parti di Palazzo Comitini. Cercano le prede tra anziani, turisti e studenti per sfilargli tutto quello che possono. Qualcuno intervenga"

Scippi e furti lungo l'isola pedonale di via Maqueda. A lanciare l'allarme è un commerciante della zona che, racconta, si è trovato più volte nella situazione di dovere chiamare il 112 o di urlare per sventare i colpi. "Oltre a questa persona inquadrata nel video, c'è anche un complice. Girano con la bici elettrica e vanno a caccia delle prede vicino a Palazzo Comitini, sede dela Città metropolitana, non risparmiando: anziani, turisti, studenti e locali".

Nelle immagini riprese con lo smartphone dal commerciante si vede un uomo di circa 35 anni, bermuda di colore scuro e una maglietta verde pallido, che segue un uomo in giacca che porta uno zaino sulle spalle. Gli sta vicino, lo tallona per qualche metro e si guarda attorno per essere certo di non attirare l'attenzione di nessuno. Poi allunga le mani, prova ad aprire lo zaino ma la vittima, che non sembra accorgersi di nulla, scende dal marciapiede e cambia improvvisamente direzione mandando in fumo i piani del ladro.