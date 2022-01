Scippava le donne in strada in sella al suo scooter: arrestato ladro alla Zisa

Tentata rapina, furto con strappo aggravato e lesioni personali aggravate. Con queste accuse nelle scorse ore sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un pregiudicato di 44 anni, residente nel quartiere della Zisa. A inchiodarlo sono stati due episodi, commessi proprio nel suo quartiere, e ricostruiti dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. I fatti sono avvenuti rispettivamente l’11 agosto ed il 6 settembre scorsi.

"Nel primo caso - dicono dalla polizia - nel corso del pomeriggio, a bordo del suo scooter, nei pressi di via Juvara, l'uomo avrebbe scippato la borsa di una signora di 50 anni che camminava a piedi sul marciapiedi per raggiungere casa. Con una mossa fulminea, sarebbe riuscito a strapparle la borsa e ad impossessarsi della somma di 350 euro, oltre che di alcuni effetti personale della vittima. Nell’episodio del 6 settembre, invece nei pressi di via Narbone – sempre nel quartiere Zisa - l’uomo, con lo stesso modus operandi, avrebbe afferrato la borsa di una donna di 57 anni, e tentato violentemente di strapparla. L’’inattesa resistenza della vittima avrebbero causato la rovinosa caduta per terra della signora che le sarebbe costata la frattura del gomito del braccio destro con una prognosi di 15 giorni".

Le indagini, effettuate attraverso metodi tradizionali e la visione delle immagini delle violente aggressioni registrate dalle telecamere di zona, insieme alla profonda conoscenza del territorio dei poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, hanno portato gli agenti al pregiudicato. Decisivi una serie di riscontri somatici, nonché lo scooter usato del malvivente nel corso di entrambe le aggressioni. Il punto di partenza delle indagini dei poliziotti è stata proprio la ricostruzione della targa del mezzo, avvenuto a partire da alcuni frammenti alfanumerici, gli unici percepibili visivamente dalle immagini registrate attraverso le telecamere.