Via Maqueda, si avvicina con lo scooter e scippa borsa a una turista: arrestato

Un palermitano di 29 anni senza fissa dimora è stato arrestato con l'accusa di avere scippato una turista serba in via Maqueda. I fatti risalgono alla mattina dello scorso 2 settembre. La donna, in compagnia di una connazionale, stava percorrendo la strada, diretta verso la stazione centrale dove avrebbe preso un treno per lasciare Palermo. "La turista sarebbe stata “puntata” da un uomo che era in sella a uno scooter - raccontano dalla questura - che l’avrebbe incrociata con lo sguardo prima di invertire repentinamente il senso di marcia, affiancarla e sottrarle con violenza la borsa contenente un telefonino di ultima generazione, oltre a 800 euro e svariati effetti personali".

Immediatamente giunti sul luogo dello scippo, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno iniziato a indagare puntando molto sulla loro profonda conoscenza delle dinamiche criminali del territorio. Attraverso la consultazione delle immagini registrate dalle telecamere di zona è stato possibile annotare la targa dello scooter utilizzato dallo scippatore. Così gli agenti sono riusciti a identificare il malvivente.

L’immagine dell’uomo è stata poi sottoposta con esito positivo alla turista, nel frattempo arrivata in un altro comune siciliano dove stava proseguendo la sua vacanza. I poliziotti che nel frattempo avevano recuperato e sequestrato anche alcuni indumenti di pertinenza dell’uomo perefettamente corrispondenti a quelli utilizzati dallo scippatore, hanno eseguito il provvedimento. Il mavivente adesso si trova rinchiuso in carcere a Palermo