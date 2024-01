Aeroporti a rischio caos per lo sciopero: ritardi e voli cancellati anche a Palermo

Ritardi e possibili cancellazioni. A causa dello sciopero di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, che coinvolgerà il personale di diversi aeroporti italiani, sono diversi i disagi che potrebbero riguardare i voli nazionali e non. La protesta di 24 ore indetta dai sindacati Flai, Adl, Ost, Fit-Cisl, Ugl-Ta, Ost Cub Trasporti e Usb, riguarderà diversi scali grandi e molto frequentati come Palermo (ma anche Catania) e condizionerà alcuni voli "siciliani".

Sciopero settore aereo 8 gennaio 2024

Il braccia incrociate, in vigore dalle 00:00 di lunedì 8 gennaio e finirà alle 00:00 del 9 gennaio 2024, coinvolge tutto il settore aereo, dai voli al personale di terra, fino alla sicurezza. In sostanza, per chi aveva un biglietto prenotato per la giornata di oggi, c'è il rischio di disagi: alcuni voli potrebbero decollare con qualche ora di ritardo, mentre altri potrebbero anche rimanere a terra. In ogni caso, le compagnie aeree sono solite comunicare ritardi e cancellazioni ai viaggiatori in possesso della prenotazione, mentre esistono delle fasce orarie in cui i voli sono garantiti anche nelle giornate di sciopero: una dalle 7 alle 10, e l'altra tra le 18 e le 21.

L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha comunicato che, oltre ai voli in partenza in queste due fasce orarie, saranno garantiti anche i collegamenti con unica frequenza giornaliera con Sicilia e Sardegna, i voli di Stato, militari o d'emergenza, i voli intercontinentali, e la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per altre cause. Come detto, la protesta riguarda i principali aeroporti italiani: Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, e gli aeroporti di Venezia, Firenze e Treviso.

Ita Airways, la lista dei voli cancellati

Ita, la compagnia aerea che ha preso il posto di Alitalia, ha comunicato attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, la lista dei 20 voli nazionali cancellati a causa dello sciopero di oggi. Garantiti invece tutti i voli internazionali.nvita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio".

Ecco la lista dei voli Ita cancellati:

Az 1288 Napoli – Milano Linate

Az 1289 Milano Linate – Napoli

Az 1290 Napoli – Milano Linate

Az 1299 Milano Linate – Napoli

Az 1351 Milano Linate – Trieste

Az 1352 Trieste – Milano Linate

Az 1576 Milano Linate – Cagliari

Az 1577 Cagliari – Milano Linate

Az 1641 Milano Linate – Brindisi

Az 1644 Brindisi – Milano Linate

Az 1652 Bari – Milano Linate

Az 1653 Milano Linate – Bari

Az 1713 Milano Linate – Catania

Az 1714 Catania – Milano Linate

Az 1764 Palermo – Milano Linate

Az 1765 Milano Linate – Palermo

Az 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

