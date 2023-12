Sciopero dei ferrovieri, cancellate diverse corse dei treni: anche oggi disagi per i pendolari

Altra giornata di disagi per i pendolari che dalla provincia raggiungono Palermo ma anche per chi viaggia in treno all'interno della città a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo di Ferrovie dello Stato proclamato dai sindacati dopo l'incidente in Calabria in cui sono morte due persone. Gli aderenti alla mobilitazione sono fermi dalle 21 di ieri e lo rimarranno fino alle 21 di oggi. Già ieri la Filt Cgil aveva annunciato un'adesione del 90% allo sciopero. E sono numerose le corse cancellate anche oggi.

I treni cancellati alla stazione Notarbartolo

Alla stazione Notarbartolo, alle ore 8.30, sul tabellone erano annunciati i tagli delle corse con destinazione Palermo Centrale delle 8.43, delle 9, delle 9.30 e delle 10. Soppressi anche i treni provenienti da Isola delle Femmine delle 8.42, da Giachery delle 8.50, da Punta Raisi delle 8.59, dalle 9.29 e dalle 9.59.



Per oggi anche le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno indetto lo sciopero. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero previsto per stasera alle 21.?Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.