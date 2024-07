Sciopero nazionale dei mezzi pubblici: all'Amat 50 bus su 100 rientrano in deposito

Il 50% circa degli autobus Amat che effettuano il servizio di trasporto pubblico urbano a Palermo si sono fermati oggi in occasione dello sciopero nazionale proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal "per il mancato rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri e Internavigatori". A Palermo hanno aderito tutte le sigle sindacali di Amat, eccetto Cub Trasporti.

Su 100 vetture uscite stamattina dal deposito, ne sono rientrate circa 50. "Il rinnovo del Ccnl, la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese".

I sindacati chiedono infine "un impegno concreto da parte del governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti".