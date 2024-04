Contratti, indennità e bonus: i sindacati di Amat annunciano un nuovo sciopero per sabato primo giugno

I lavoratori del trasporto pubblico locale si preparano a una nuova “giornata di passione”. I dipendenti dell’Amat e i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Cobas-Trasporti e Orsa-Trasporti hanno annunciato un nuovo sciopero per il prossimo primo giugno e riguarderà tutto il personale di movimento che incrocerà le braccia tra le 8.30 e le 17.30.

I sindacati, che hanno criticato l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale che avrebbe deciso di non convocare lavoratori e organizzazioni, confermano i contenuti della vertenza già manifestati nelle scorse settimane che riguardano il passaggio a tempo pieno dei dipendenti part time, i buoni pasto, l’indennità di funzione e i super bonus.

Chinnici: "Serve dialogo per superare gli ostacoli"

Appena quattro giorni fa era andata in scena la terza protesta dell’anno con un sit in davanti a Palazzo Comitini che ha fatto registrare un’adesione vicina al 100%. Sulla questione è intervenuto Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo al Consiglio comunale: "L’Amat, come le altre partecipate, deve essere messa nelle condizioni di poter erogare servizi efficienti ed economicamente sostenibili: nel prossimo contratto di servizio troveremo le misure più idonee a garantire il futuro dell’azienda e del trasporto pubblico locale. Il piano di riequilibrio concordato con lo Stato pone paletti ben precisi ma il dialogo e il confronto rimangono gli strumenti migliori per superare gli ostacoli", afferma il consigliere chiedendo all’Amministrazione di convocare le organizzazioni sindacali per costruire un percorso condiviso.

Figuccia: "Nuovo macigno sull'Amat"

“L’Amat deve affrontare un altro macigno, quello dell’Iva richiesta dopo un’ispezione dall’Agenzia delle Entrate, un macigno pesante di 3 milioni e 400mila euro”, dichiara il capogruppo della Lega al Consiglio, Sabrina Figuccia. "Questa mattina, insieme con i colleghi della terza commissione, abbiamo ricevuto in audizione il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta, con il quale abbiamo affrontato parecchi argomenti, a cominciare dalle risorse finanziarie che la Regione dovrebbe erogare nei prossimi giorni, dopo un iter legislativo che ci auguriamo brevissimo, come d’altronde promesso ieri dai colleghi della quarta commissione dell’Ars".

"Il presidente Mistretta - aggiunge Figuccia - ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, dopo un’ispezione negli uffici aziendali di via Roccazzo, ha richiesto il pagamento dell’Iva dei pass auto per la Ztl, una somma 'monstre' che ammonterebbe a circa 3,4 milioni di euro perché riguarda il periodo che va dal 2018 a oggi, un vero e proprio salasso che rischia di mandare a gambe all’aria i conti dell’Amat. L’assessore Maurizio Carta, presente stamane durante l’audizione, ha prospettato una possibile soluzione, trasferire, cioè, al Comune la gestione diretta dell’intera Ztl, così da evitare il pagamento dell’Iva in quanto ente pubblico. Chiaramente, le incognite sono tante, a cominciare dai tempi di quest’operazione, considerato che bisognerebbe modificare il contratto di servizio tra Comune e Amat. Sullo sfondo, però, resta il dubbio del perché l’Agenzia delle Entrate abbia richiesto l’Iva dopo ben 6 anni di assoluto silenzio".