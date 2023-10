Dai trasporti alla scuola, servizi pubblici a rischio a causa dello sciopero generale: ecco chi protesta

Chi oggi si sposta con i mezzi pubblici dovrà mettere in conto qualche disservizio, a causa dello sciopero generale nazionale che coinvolgerà diverse categorie, tra cui quelle del settore ferroviario, aereo e dei trasporti locali, ma anche scuole e autostrade.

L'impatto sui trasporti

Lo sciopero di oggi è stato proclamato dalle sigle Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, che hanno raccolto le adesioni di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. A fermarsi sono aerei, treni, bus, metro e tram di tutta Italia. Previste come sempre alcune fasce di garanzia, che che tendenzialmente permettono lo spostamento della prima mattinata (dalle 7 alle 9) e nel tardo pomeriggio (dalle 17 alle 21). Dall'Amat però fanno sapere che "non dovrebbero esserci ripercussioni sulle corse di bus e tram".

Le Fs Italiane hanno avvisato che lo sciopero riguarda il comparto dei treni dalle ore 21 di giovedì 19, alle ore 21 di oggi e ma, ha chiarito Trenitalia, "circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia"; mentre i treni regionali saranno "garantiti dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21". Possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie.

La scuola in agitazione

L’agitazione riguarda anche il personale scolastico. A Palermo in diverse scuole i bambini non sono entrati. In una circolare del ministero dell'Istruzione si legge che "le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc...) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione".

Le motivazioni dello sciopero

Quali sono le ragioni di questo nuovo sciopero? Per quanto riguarda i trasporti, i sindacati chiedono il rinnovo dei contratti (l'ultimo risale a sei anni fa) e l'aumento dei salari. "Nonostante la spinta data dai lavoratori in ben nove scioperi, ancora le organizzazioni sindacali confederali che siedono ai tavoli sono ostaggio dell'associazione datoriale e non riescono a spuntare condizioni di rinnovo accettabili, anche tenuto conto dell'inflazione e caro vita", si legge in una nota di Usb (Unione sindacale di base).

La piattaforma con le richieste di Usb prevede "un aumento di 300 euro mensili, l'una tantum per vacanza contrattuale che tenga conto di un adeguato risarcimento per i sei anni trascorsi, il ticket mensa ad almeno 8 euro, il ritorno alle 37 ore e mezza settimanali, turni sostenibili, rispetto delle condizioni di efficienza di mezzi, per la salute e la sicurezza dei dipendenti".

In generale, l'agitazione è contro la "macelleria sociale" nei confronti di lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, "già duramente colpiti negli ultimi tre anni dagli effetti della pandemia, e per politiche anti-inflazione che blocchino i rincari di beni di prima necessità, bollette, affitti e mutui". Fra le richieste "il 'no' alla guerra e alle spese militari, sì all'aumento generalizzato dei salari pari all'inflazione e delle spese sociali; no all'abolizione del reddito di cittadinanza e sì al lavoro stabile e sicuro o a un salario garantito a tutti i disoccupati; basta con la strage dei morti sul lavoro. In un simile contesto - affermano i sindacati - le politiche del governo Meloni rappresentano una vera e propria dichiarazione di guerra contro i ceti sociali meno garantiti".