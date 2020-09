VIDEO | Sciopero Rinascente, con la chiusura a rischio 150 famiglie: "Via Roma così morirebbe"

Lavoratori sul piede di guerra per il mancato accordo sul canone di locazione tra lo storico marchio di grandi magazzini e la società di gestione di proprietà di Inarcassa, Fabbrica Immobiliare. A organizzare la manifestazione Filcams-Cgil e Uiltucs. Solidarietà da esercenti, associazioni, Sardine e istituzioni locali.

In serata è intervenuto sulla vicenda il sindaco Leoluca Orlando: "Ho ribadito ai lavoratori la richiesta di intervento del Governo nazionale con i ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico. L’intervento dell'Amministrazione comunale mira a tutelare la presenza in città di questa azienda e il valore economico che rappresenta per il tessuto commerciale di via Roma e del centro storico".