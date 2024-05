Glovo, i rider di Carini non mollano e protestano: "Si deve capire che non siamo lavoratori di serie B"

Quarto giorno di sciopero dei rider di Glovo che operano nella zona di Carini e che da ieri (lunedì 13 maggio) hanno ripreso la protesta. Prosegue a oltranza lo stato di agitazione indetto il 3 maggio da Nidil Cgil Palermo e scattato per l’abbassamento dei rimborsi chilometrici e la riduzione dei bonus dei vari slot giornalieri. Sabato scorso sembrava esserci uno spiraglio ma l'azienda è tornata sui propri passi sostenendo che "la trattativa è da ritenersi chiusa".

"La piattaforma, anziché convocarci per aprire un confronto o un tavolo di trattativa per arrivare a un punto di caduta favorevole, ha dichiarato che il blocco dell'app è causato dai disordini in città - dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo, Francesco Brugnone - come se in città ci fosse una rivolta. Quando capiranno che i rider non sono lavoratori di serie B ma lavoratori come tutti gli altri, che pretendono delle condizioni quantomeno sufficienti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo?".

I 27 rider Glovo di Carini continuano ad astenersi dal servizio. Dall’app risulta che “a causa di problemi tecnici, al momento non è possibile effettuare nuovi ordini”.