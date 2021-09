VIDEO | Sciopero Almaviva, le storie dei lavoratori: "Coi mutui da pagare rischiamo lo sfacelo"

Silvia, vedova e mamma di una bimba disabile, lavora per l'azienda di telecomunicazioni dal 2001. Giuseppe e Stefania sono sposati: entrambi impiegati da vent'anni, hanno una figlia. Per loro perdere il posto significherebbe restare a reddito zero. Insieme ai sindacati, chiedono garanzie col passaggio dell'assistenza clienti a Covisian