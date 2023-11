Si fermano bus e tram, il 27 novembre proclamato lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lavoratrici e lavoratori il 27 novembre 2023 scioperiamo compatti, bisogna tornare a lottare per i nostri diritti scendendo in piazza e manifestando, non si fa una lotta ormai da più di 20 anni. La Cub Trasporti lotta insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Amat Palermo per aumentare l’introito economico delle loro famiglie, il buono pasto e l’aumento salariale di 300 euro. Chiediamo il reinserimento della scala mobile, strumento del tutto trasparente e da non sottovalutare, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, meccanismo interrotto da un protocollo d’intesa tra parti sociali e governo il 31 Luglio 1992.

Il 27 Novembre scioperiamo per: acquisizione del buono pasto inserito nel Contratto Nazionale Autoferrotranvieri; aumento salariale di almeno 300 euro al mese; riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario da 39 a 35 ore; migliori condizioni di lavoro e blocco delle privatizzazioni; vincolo sulla tutela della salute e sulla sicurezza del personale viaggiante.

E’ ora che ascoltate la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Noi porteremo a termine questa battaglia con la vittoria. Lo sciopero di 24 ore avrà i seguenti orari: per Amat Palermo dalle ore 08,30 alle ore 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio. Impianti fissi intera giornata lavorativa. Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Si chiede all'azienda Amat di Palermo di garantite durante lo sciopero il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge146/90 e s.m.i.

La Segreteria Cub Trasporti Palermo, il segretario generale Antonio Vitale