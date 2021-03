Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Il popolo dei rider in piazza con gli zaini vuoti: "Oggi non ordinate, sostenete il nostro sciopero"

In occasione della mobilitazione nazionale, sit in e flash mob alla Cala per chiedere migliori condizioni di lavoro a partire dalla paga oraria e tutti i diritti del lavoro subordinato. Presente anche Marco Tuttolomondo, il primo rider assunto. Qualcuno ci racconta di furti e scippi subiti durante le consegne. Assenti i lavoratori di Social Food