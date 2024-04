Esplosione alla centrale di Suviana, esteso a 8 ore lo sciopero dei metalmeccanici in Sicilia

Dopo l'esplosione alla centrale elettrica Enel del lago di Suviana, in provincia di Bologna, che ha causato la morte di 3 lavoratori, con altri 4 dispersi e 5 feriti gravi, in molte aziende siciliane domani i metalmeccanici della Fiom Cgil e della Uilm Uil sciopereranno per 8 ore e non per 4 come inizialmente previsto.

"E’ una tragedia immensa quella di Suviana, di quelle che non dovrebbero accadere", scrivono in una nota i segretari generali della Fiom Cgil e della Uilm Uil siciliane Francesco Foti e Vincenzo Comella. "Ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti - aggiungono- e ai loro compagni di lavoro. E’ una strage continua a cui bisogna porre freno - continuano Foti e Comella - il governo ascolti i sindacati e le loro richieste. Servono interventi e un modello di impresa nuovo che dia valore al lavoro e alla vita delle persone".