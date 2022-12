Cgil e Uil, sciopero e corteo a Palermo contro la manovra: "Non eliminare il reddito di cittadinanza"

Sciopero generale di quattro ore domani, 13 dicembre, in Sicilia e manifestazione regionale a Palermo contro la manovra economica del governo nazionale. Il concentramento sarà alle 9.30 in piazza Politeama da dove partirà il corteo fino a piazza Verdi, dove ci saranno i comizi del segretario regionale Uil Salvatore Gutilla e della vice segretaria nazionale della Cgil, Gianna Fracassi.

Parleranno anche lavoratori, pensionati, studenti. Sulle bandiere una coccarda nera, in segno di lutto, per ricordare l’operaio di una ditta dell'indotto dei Cantieri navali di Palermo, Angelo Salamone, che ha perso la vita durante il proprio lavoro. "E’ una manovra - sostengono i segretari generali di Cgil e Uil Sicilia Alfio Mannino e Luisella Lionti - che non tiene conto del Mezzogiorno e dei problemi delle persone che ci vivono e ci lavorano".

Cgil e Uil Sicilia si chiedono se effettivamente il governo abbia contezza della situazione economica e sociale della Sicilia: "Eliminare il reddito di cittadinanza farebbe precipitare nel baratro migliaia di famiglie. Saremo in piazza per chiedere un’inversione di rotta con misure di sviluppo per il Sud partire da nuove politiche industriali ed energetiche".

I sindacati siciliani alzano le barricate anche contro i voucher. "E’ dimostrato - dicono - che certa flessibilità non produce sviluppo ma aumenta solo la precarietà e lo stato di incertezza dei lavoratori. Per non parlare delle pensioni con la previsione di meccanismi di fuoriuscita tarati su chi lavora regolarmente da anni, trascurando il lavoro saltuario, precario, stagionale che qui da noi prevale".