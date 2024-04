Sicurezza, fisco, modello sociale: giovedì lo sciopero generale dei settori privati indetto da Cgil e Uil

Giovedì si terrà la giornata nazionale di mobilitazione per la salute e la sicurezza, per la riforma fiscale e per un nuovo modello di fare impresa indetta da Cgil e Uil: previsti sit in e presidi in tutta la Sicilia, con i lavoratori di tutti i settori privati che sciopereranno per 4 ore e quelli dell'edilizia per 8 ore.

Cgil e Uil regionali insieme a Flai e Uila siciliane hanno organizzato un sit in che si terrà alle 10 davanti alla presidenza della Regione, per "rimarcare le responsabilità del governo siciliano che non dà ancora corso a un protocollo di intesa siglato col precedente governo per aumentare il numero degli ispettori del lavoro, mentre è ancora in discussione il protocollo sullo stress termico". Così dicono i segretari generali di Cgil e Uil Alfio Mannino e Luisella Lionti.

Presidi deglii edili si terranno davanti alla ragioneria del Comune di Palermo. L'edilizia è uno dei settore a maggiore incidenza di lavoro nero e irregolare ed è in queste pieghe che si verificano la maggior parte degli incidenti sul lavoro. "La protesta non si ferma qui - sottolineano Mannino e Lionti - tante altre iniziative ci saranno infatti nei luoghi di lavoro a sostegno della piattaforma nazionale e delle richieste al governo regionale. Negli ultimi 4 anni la Sicilia ha registrato un morto sul lavoro ogni 4 giorni, è una situazione insostenibile".

Cgil e Uil chiedono che "governo, istituzioni, conferenza Stato-Regioni, enti preposti stipulino assieme alle confederazioni sindacali un Patto per la salute e la sicurezza sul lavoro". Ai fini della prevenzione sollecitano uno specifico Durc salute e sicurezza obbligatorio per gli appalti pubblici e privati, norme che impediscano di usufruire di finanziamenti pubblici alle imprese che non rispettano i requisiti di regolarità e legalità, contratti e norme sulla sicurezza. I sindacati chiedono inoltre di vietare i subappalti a cascata, di applicare il codice degli appalti anche a quelli privati e l’introduzione di una patente a punti come sistema di qualificazione delle imprese, determinando un meccanismo chiaro di sanzione per l’interdizione delle imprese scorrette. E ancora, formazione e rafforzamento della vigilanza.

Cgil e Uil sostengono la necessità di un coordinamento permanente che si riunisca con cadenza bimestrale e programmi interventi per la sicurezza. Chiedono inoltre un maggior numero di ispettori del lavoro: oggi sono solo 49 in Sicilia, più 30 fino al prossimo dicembre con mansioni limitate, anche per vigilare nei cantieri finanziati col Pnrr. Visto l’avvicinarsi dell’estate sollecitano infine misure che riguardino tutti i lavoratori al fine di evitare i rischi connessi alle alte temperature che prevedibilmente si verificheranno anche questa estate".