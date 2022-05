VIDEO | Magistrati in sciopero: "Non difendiamo privilegi, ma i cittadini: la riforma non riduce i tempi della giustizia"

Anche la sezione palermitana dell'Anm ha incrociato le braccia ed è scesa in piazza della Memoria, davanti al tribunale, per ribadire il proprio no al provvedimento del ministro Cartabia: "Vengono minate le basi della Costituzione e pregiudicati i diritti di tutti: dietro ad ogni fascicolo ci sono delle persone"