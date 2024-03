Lo sciopero alla Tmi Facility, la replica dell'azienda: "Licenziamenti scaturiti da provvedimento disciplinare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Abbiamo appreso che la Slc Cgil ha inviato una nota alla stampa nella quale motiva lo sciopero indetto il 7 marzo con l’avvenuto licenziamento, da parte della Tmi Facility Management srl di due lavoratori. La circostanza è palesemente non corrispondente alla esatta ricostruzione dei fatti. I licenziamenti in questione scaturiscono da un procedimento disciplinare avviato a seguito del verificarsi di un grave episodio cui il Ccnl di categoria – lo stesso siglato dalla Slc Cgil - riconduce la sanzione espulsiva. Peraltro il provvedimento espulsivo è stato adottato dopo aver accertato che gli addebiti contestati fossero riconducibili ai medesimi lavoratori e dopo averli sentiti a discolpa. Lo sciopero è stato indetto per protestare nei confronti di una legittima azione disciplinare avente natura individuale e non collettiva.

L’adesione allo sciopero ha riguardato soltanto 10 lavoratori sui 50 occupati, i quali hanno normalmente espletato la propria prestazione. Riguardo alla disdetta dell’accordo di 2° livello la stessa costituisce una prerogativa aziendale ed è dipesa dalla conclamata situazione di crisi che ha colpito il settore in cui opera la Società che prontamente ha dichiarato per il tramite dell’associazione datoriale cui aderisce – Sicindustria – di essere disponibile ad avviare le trattative per la stipula di un nuovo accordo che tenga conto delle mutate condizioni economiche.

Sul mancato pagamento dello stipendio di dicembre – a fronte della puntuale corresponsione di tutti gli altri stipendi, ivi comprese le tredicesime e le mensilità di gennaio e febbraio 2024 – la Società sta rispettando l’impegno assunto nei confronti delle OO.SS. – SLC CGIL e FISTEL CISL – di rateizzarlo in 4 tranche, due delle quali sono state già erogate. Non c’è stato alcun accanimento nei confronti dei lavoratori e men che meno dei due licenziati, trattandosi di un’azienda che ha sempre operato con responsabilità e nel rispetto degli obblighi contrattuali. Tant’è che sta intraprendendo le azioni necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali.