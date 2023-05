VIDEO | La pioggia non ferma lo sciopero degli autisti Segesta: "Non si può lavorare 16 ore al giorno"

Il sit-in davanti alla sede della direzione generale dell’azienda, in via Libertà. In piazza anche Sicilbus ed Etna Trasporti. I sindacati chiedono l’applicazione della normativa e delle regole contrattuali attualmente in vigore, la fruizione settimanale di 45 ore di riposo consecutive e l’adeguamento dei pagamenti dei ritardi su percorrenza stabilita