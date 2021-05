Isola, stipendi in ritardo per i lavoratori della raccolta rifiuti: al via due giorni di sciopero 

Domani e dopodomani i lavoratori che si occupano della raccolta rifiuti a Isola delle Femmine scioperano. Venerdì si riuniranno anche in sit-in davanti al Comune, a partire dalle 8, per protestare contro i ritardi nei pagamenti degli stipendi. Ad annunciare la mobilitazione è la Fp Cgil Palermo che sostiene i dipendenti della Agesp spa, la ditta che dal 2016 effettua il servizio per conto del Comune.

"Sono senza stipendi da due mesi e non si intravede una via d'uscita. I lavoratori - dichiarano Andrea Gattuso e Valerio Lombardo, per la Fp Cgil Palermo - sono esasperati. Le difficoltà derivano da una situazione molto complessa del Comune, che ha accumulato un debito importante con la ditta che ha in appalto la gestione di rifiuti e non è in grado di fronteggiare gli impegni del contratto di servizio. Chiediamo - continuano i sindacalisti - un intervento immediato per dare continuità di retribuzione a questi lavoratori”.

La crisi va avanti da mesi. Il Comune ha dichiarato di non essere in condizione di assicurare la continuità dei pagamenti. “L'azienda finora si era fatta carico di pagare i lavoratori ma adesso la situazione non è più gestibile - aggiunge Gattuso - Non si intravede una prospettiva e rischiamo di arrivare a giugno con la terza mensilità non percepita e la quattordicesima. Si avvicina la stagione estiva e - conclude - in un comune ad alta vocazione turistica si chiede che un servizio pubblico come la raccolta dei rifiuti funzioni in maniera adeguata, con lavoratori sereni”.