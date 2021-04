"Stipendi ridotti alla Liberty Lines": i lavoratori marittimi scioperano per otto ore

A indire la protesta è il sindacato Orsa che contesta una contrattazione di secondo livello peggiorativa: "Abbiamo cercato in tutti i modi di avere un dialogo con l’azienda ma non c'è stata apertura dall'altra parte". I servizi minimi essenziali, così come previsto dalla legge, saranno garantiti

Sciopero regionale di otto ore domani, dalle 8 alle 16, dei lavoratori marittimi Liberty Lines. "I lavoratori contestano - spiega il sindacato Orsa - una contrattazione di secondo livello peggiorativa, con una riduzione degli stipendi”. Il sindacato si scusa con l’utenza, con Federalberghi e con i sindaci per i disagi e precisa che i servizi minimi essenziali, così come previsto dalla legge, saranno garantiti.

"Abbiamo cercato in tutti i modi di avere un dialogo con l’azienda per scongiurare lo sciopero - dichiara Orsa Marittimi - sin dal primo momento si è resa disponibile ad un incontro con la società, considerato che la prerogativa principale è sempre di trovare soluzioni condivise al fine di non arrecare disagi ai cittadini e ai fruitori del servizio di trasporto, ma non c’è stata un’apertura della controparte".