Sciopero nazionale dei lavoratori Inail, anche il personale siciliano incrocia le braccia

I lavoratori della direzione regionale e di tutte le sedi Inail della Sicilia aderiscono allo sciopero nazionale indetto dalle otto sigle di categoria che denunciano la carenza non più tollerabile di personale in tutte le strutture dell'Istituto assicurativo. La protesta, indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal, Usb Pi, Dirstat, Anmi e Flp, vedrà i lavoratori incrociare le braccia nelle ultime tre ore lavorative di ogni turno di domani, venerdì 21 aprile.

"Una carenza che - dicono i sindacati - determina carichi di lavoro insopportabili e impedisce di rispondere all’utenza con la dovuta tempestività. I sindacati rilevano anche l'ormai cronico malfunzionamento delle procedure informatiche, causa di continue interruzioni del servizio e di crescente conflittualità con l'utenza, esasperata dalla dilatazione dei tempi d'attesa". “Siamo preoccupati per l'Istituto - aggiungono i sindacati. Si tratta di un problema che coinvolge tutto il Paese e ciò significa che migliaia di cittadini che hanno subito un danno alla salute a causa del proprio lavoro non trovano accoglienza alle loro giuste necessità di tutela e assistenza",

La preoccupazione di tutti i sindacati va oltre le difficoltà che oggi tutta la pubblica amministrazione vive a causa della carenza di personale e alle procedure di reclutamento. “l'Inail - continuano - un tempo aveva una autonomia maggiore, ha impegnato forti capitali nell'informatizzazione e contemporaneamente ha anche ridotto gli organici in ragione dell'informatizzazione. Gli organici sono sottostimati ed è impossibile mantenere con questi livelli un servizio efficiente. Per quanto l’Inail rappresenti uno degli enti più all’avanguardia a livello informatico, i sistemi spesso subiscono blocchi non consentendo di accedere né ai lavoratori né all’utenza. Gravi carenze che pesano anche su attività di primaria importanza come quella ispettiva e di controllo sul rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro".

“Da parte dell’amministrazione, precisano i sindacati, abbiamo registrato per l'ennesima volta la mancanza di risposte adeguate e utili per affrontare e risolvere le problematiche oggetto della nostra protesta. Da qui la decisione della mobilitazione, con lo sciopero nazionale di domani".