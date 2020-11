Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Sciopero E-Distribuzione: "Con le esternalizzazioni la città può rimanere al buio in caso di guasti"

I lavoratori hanno incrociato le braccia per 4 ore in segno di protesta contro l'intenzione dell'azienda di appaltare all'esterno l'80% delle attività. Davanti alla sede di via Marchese di Villabianca, un presidio contingentato dei sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec nel rispetto delle norme anticovid