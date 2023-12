Karol, scioperano i dipendenti: "Da 5 mesi senza stipendio, ora raccontiamo le verità nascoste"

"Ora basta, vogliamo i nostri stipendi". Da cinque mesi non ricevono alcun compenso: oggi tornano a protestare i lavoratori di Karol spa, le strutture sanitarie di Palermo e provincia. Protagonista dell'iniziativa gli oltre 400 dipendenti che già negli scorsi mesi avevano incrociato le braccia, organizzando giornate di sciopero per chiedere la regolarizzazione dei pagamenti e il rispetto delle scadenze.

I lavoratori si sono dati appuntamento davanti alla Karol Cta Stagno, la scuola di specializzazione in Psichiatria convenzionata con l'Università di Palermo in via San Lorenzo, portando non solo le loro ragioni scritte sui lenzuoli che hanno mostrato a chiunque passasse di lì, ma anche "le verità nascoste" dietro ai ritardi nel pagamento degli stipendi.

In questo documento, si passa in rassegna "la crisi aziendale perenne che non può motivare la mancata erogazione degli stipendi - quattro esclusa la tredicesima - Tfr, finanziarie, fornitori, che per quante parole palliative possa utilizzare, conduce a una sola ed esclusiva conclusione: decreti ingiuntivi, insolvenza, fallimento", ma anche gli "omessi pagamenti di rate di prestiti, mutui e fondi pensione, pur eseguendo regolarmente la trattenuta in busta paga; tale insolvenza espone solo ed esclusivamente il lavoratore nei confronti delle società creditizie, causandone non solo conseguenze legali debitorie, ma financo la negazione di accesso a nuovi crediti".

Nel documento "verità" - come lo chiamano loro - firmato dai lavoratori si fa anche riferimento alla "sicurezza sul posto di lavoro: una infermiera per 40 pazienti con dipendenze e patologie psichiatriche gravi, di cui un gran numero con pendenze giudiziarie in atto. Se è pur vero che l'azienda rispetta i requisiti minimi della convenzione stipulata da più di 20 anni, è da criminali non considerare che le patologie in essere trattate siano nel frattempo mutate. Ed è a tal proposito che vanno con urgenza riconsiderati, non solo i parametri economici (priorità aziendale) ma nuovi Lea e nuove figure professionali, tali da garantire un'adeguata assistenza e una maggiore sicurezza sul posto di lavoro".

Chiude il documento il capitolo dedicato a "contratti-convenzione". Si fa riferimento a "contratti abilmente modificati potranno costituire panacea economica aziendale, ma in essi vi è rinchiusa l'ipotesi illegale di una detenzione allo sfruttamento. Conclusioni: con i suoi comunicati sempre disattesi, la faranno padrone di un eccellente futuro, ma la condanna, per adesso morale, sul presente e sul suo passato, è inesorabilmente verità storica di una azienda promessa e mai mantenuta".