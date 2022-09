Sciopero globale per il clima, gli studenti tornano in piazza: "Stop al caro bollette"

Anche a Palermo torna lo sciopero globale per il clima. Questa mattina gli studenti hanno attraversato le strade del centro, da piazza Verdi a piazza indipendenza, dove si trova il palazzo della Regione. La manifestazione è organizzata dal coordinamento Studenti Palermitani e dal collettivo di Ecologia Politica Palermo.

"Fine del mese e fine del mondo sono la stessa lotta". E' questo lo slogan scelto dagli studenti palermitani, scesi in piazza anche contro l’alternanza scuola-lavoro. "Durante questa estate - spiega Nicoletta Sanfratello, rappresentante d’istituto dell’Umberto I - abbiamo avuto un duro assaggio della catastrofe climatica a cui stiamo andando incontro. Per quanto ognuno tenti di trovare la sua singolare soluzione al problema, dal ritorno al nucleare all'autoproduzione di gas, tutti sembrano essere d'accordo su un tema: è tempo per tutti di stringere la cinghia e fare sacrifici per riuscire ad arrivare alla fine del mese. E mentre i politici continuano con le loro false promesse prima delle elezioni e le multinazionali continuano a fare profitti, le nostre bollette arrivano alle stelle”

Lo stop al caro bollette è un'altro dei must degli studenti, secondo cui "non è più tempo di chiedere ai governi una reale transizione ecologica ma di lottare per cambiare il sistema".

“Oggi - conclude Giorgio Caruso, rappresentante del liceo scientifico Einstein - si scende in piazza anche per Giuliano, studente morto qualche giorno fa in alternanza scuola-lavoro. I responsabili che hanno provocato la morte di Giuliano, e degli altri studenti prima di lui, sono gli stessi che perpetrano il tipo di società e di lavoro che ci stanno portando verso il collasso eco-climatico. Va estirpato questo sistema di valori marcio, dalle sue fondamenta, a partire dai luoghi in cui si formano i giovani".

Biagio Conte si schiera a sostegno dei giovani in protesta: "Amati e preziosi giovani del Friday For Future siete il futuro e la speranza, chi dovrà migliorare questo mondo siete voi. Ma è doveroso che noi adulti vi diamo una mano, un aiuto, anche se siamo responsabili di avervi consegnato un mondo corrotto, pieno di materialismo e di consumismo e di tecnologia usata male che purtroppo non rispetta il buon Dio e tutto l’ambiente che ci sta attorno. E così tristemente si continua ancora oggi a maltrattarlo e ad inquinarlo".

Così il missionario laico, fondatore della Missione di Speranza e Carità, che prosegue: "Non è giusto, abbiamo stravolto anche le quattro stagioni (primavera, estate, autunno, inverno) e adesso si passa dal caldo al freddo in un solo giorno, ma ancora più grave è il continuo surriscaldamento di tutta la terra, con il forte rischio dello scioglimento di tutti i ghiacciai. Fratel Biagio e tutta la Missione di Speranza e Carità hanno tanto a cuore di ringraziare la giovanissima Greta Thunberg per il suo grande amore per l’ambiente, che difende con tutte le sue forze fino a rivolgersi a tutte le autorità e a tutti i potenti della terra, affinché promuovano e attuino giuste leggi per la difesa e la tutela dell’ambiente. Carissima amica e sorella Greta Thunberg sei un dono del buon Dio e per tutti noi (grazie, grazie, grazie). Ci tengo anche a ringraziare tutti i giovani che del “Friday For Future” sostengono Greta Thunberg, schierandosi a difesa dell’ambiente".

"Preziosi giovani di tutto il mondo - coclude Biagio Conte - continuate a scuotere i cuori duri dei potenti e di tutti quelli che hanno la responsabilità di proteggere e tutelare l’ambiente e anche di tutti i cittadini del mondo; attenzione, abbiamo il dovere di mantenere pulito l’ambiente (la terra, il mare, i fiumi). Adesso basta gettare i rifiuti a destra e a sinistra, soprattutto la plastica, il vetro e le lattine; non è giusto che, quando finite di bere una bibita, la bottiglia la lanciate buttandola dal finestrino della macchina. E’ giusto che anche noi cittadini dobbiamo collaborare e mantenere pulito l’ambiente sia dove abitiamo nella città o nei paesi. Giovani siete la nostra speranza, continuate a difendere l’ambiente affinché tutti insieme possiamo costruire un mondo migliore".