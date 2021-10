VIDEO | Scuola, trasporti, precari e "no green pass" in piazza: si ferma tutto per lo sciopero generale

Il corteo è partito da piazza Castelnuovo e ha percorso le principali arterie della città. Il bilancio sui trasporti alle 13: 100% dei tram Amat rientrati nelle rimesse di Roccella e via Castellana; 50% dei bus i(circa 70 su 140 in servizio) tornati in deposito