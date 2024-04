Sciopero di Cgil e Uil, a Palermo alta l'adesione dei metalmeccanici: "Segnale forte per dire stop a morti sul lavoro"

I metalmeccanici palermitano hanno risposto in modo massiccio alla mobilitazione di oggi per lo sciopero generale di Cgil e Uil per la sicurezza sul lavoro, proclamato per tutte le morti sul lavoro e dopo la tragedia di Suviana, che ha contato altre 7 vittime.

Lo stabilimento di Fincantieri si è fermato con un’adesione al 70 per cento, Sirti al 50 per cento, la Selikab di Carini al 50 per cento, Schindler al 100 per cento. “Molto alta anche la media di adesioni in tutte le altre aziende - confermano i segretari generali di Fiom Cgil Palermo Sicilia Francesco Foti e di Uilm Uil Palermo Sicilia Vincenzo Comella - I metalmeccanici hanno così voluto lanciare un forte segnale, l’ennesimo, al governo e alle imprese per arrestare questa strage ininterrotta di morti sul lavoro. Se i governi regionale e nazionale e le imprese continueranno a fare orecchie da mercante e ad avere sulla coscienza ogni singolo morto, continueremo la nostra lotta per la tutela della salute e della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro”.

Oggi al presidio a Palermo in piazza Indipendenza c’erano tutte le Rsu e le delegazioni delle aziende metalmeccaniche presenti sul territorio palermitano, da Engineering, a Leonardo a Fincantieri a tutte le altre.