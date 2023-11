Scuola, treni e bus: cosa è previsto per lo sciopero generale di Cgil e Uil

Scuola, treni e trasporto pubblico locale sono i settori che a Palermo potrebbero risentire maggiormente dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per domani, venerdì 17 novembre, e precettato da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per quanto riguarda la parte relativa al trasporto. Ad incrociare le braccia, oltre ai lavoratori dell'istruzione e dell'Amat, aderenti ai sindacati, saranno anche dipendenti del pubblico impiego e dei consorzi di bonifica. Il sit-in di protesta si terrà davanti alla sede dell'Ars alle 9.30. Durante la manifestazione verrà data la parola ai lavoratori, a chiudere saranno i segretari generali di Cgil e Uil Sicilia, Alfio Mannino e Luisella Lionti.

Sciopero 17 novembre, cosa è previsto per treni e bus

Possibili ripercussioni, seppur lievi, sono annunciate da Fs su "Intercity e Regionali di Trenitalia, dalle 9 alle 13", ma "gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero".Trenitalia invita "tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate". Per quanto riguarda l'Amat, i disagi dipenderanno dalle percentuali di adesione alla mobilitazione.

Sciopero 17 novembre, cosa è previsto per scuole e università

Oltre agli studenti e ai docenti di scuole e università aderenti a Cgil e Uil, scenderà in piazza anche la Rete degli Studenti Medi. La manifestazione verterà "sulle condizioni gravi in cui versano le scuole e tutto il settore scuola nazionale: edilizia, trasporti, caro libri, ridimensionamento scolastico e benessere psicologico", si legge in una nota degli Studenti Medi. "La mia scuola presenta diverse difficoltà - racconta Giacomo Baiamonte, rappresentante dell'alberghiero Pietro Piazza - alcuni soffitti sono in cattive condizioni, nei laboratori professionalizzanti c’è carenza di attrezzature, di derrate alimentari e la mancanza di spogliatoi penalizza di molto la pratica". Emanuele Zito, rappresentante del liceo Meli, afferma: "Il nostro auditorium è inagibile, come d’altronde molte parti della scuola, per via di manutenzioni sempre rimandate e mai effettuate. Alcune classi fanno lezioni nei corridoi, e i sistemi di climatizzazione sono malfunzionanti". Il corteo partirà da piazza Castelnuovo, davanti al Politeama, alle 9.30 e attraverserà le vie del centro storico fino a piazza del Parlamento.