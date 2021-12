FP Cgil e Uil Trasporti aderiscono allo sciopero del 16 dicembre, l'Amap annuncia possibili disservizi 

Le organizzazioni sindacali di categoria FP Cgil e Uil Trasporti aderiscono allo sciopero generale nazionale proclamato per il 16 dicembre. Per questo l'Amap annuncia per quella data possibili rallentamenti o disservizi per gli utenti.

"Le due organizzazioni hanno comunicato - spiega l'azienda - che garantiranno il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dagli accordi e dalle provvisorie regolamentazioni di settore". Nonostante questo il gestore del servizio idrico non esclude disagi.