Karol, tentativi di conciliazione a vuoto: proclamato lo sciopero per l'11 gennaio

I sindacati Fp Cgil, Uil Fpl e Fials hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori della clinica Karol di Palermo per giovedì 11 gennaio. La vertenza che va avanti da diverse settimane ha avuto esito negativo nonostante i tentativi di conciliazione esperiti in Prefettura.

Tra i motivi della protesta, spiegano i sindacati, "c’è il sistematico ritardo nei pagamenti rispetto alle date fissate dai contratti e il ritardo nei pagamenti alle finanziarie, nonostante le trattenute siano regolarmente fatte sulle busta paga presso cui le lavoratrici ed i lavoratori hanno contratto debiti esponendoli alla iscrizione del registro cattivi pagatori".

I sindacati in una nota a firma dei segretari generali di Fp Cgil, Uil Fpl e Fials, Giovanni Cammuca, Salvatore Sapino e Giuseppe Forte, hanno deciso di proclamare "una giornata di sciopero per il giorno 11 gennaio, per l'intero turno lavorativo, con l’assicurazione che verranno garantiti i servizi minimi essenziali".