Si protesta per il clima e per il Reddito di cittadinanza, in piazza studenti e disoccupati

Questa mattina gli studenti delle scuole superiori della città si sono mossi in corteo da piazza Verdi, in occasione dello sciopero globale per il clima. A guidare la manifestazione organizzata dal coordinamento Studenti Palermitani, ci sono i disoccupati palermitani che difendono il diritto al reddito di cittadinanza e al lavoro in Sicilia.

"Abbiamo voluto mostrare la nostra solidarietà - spiega Giorgio Caruso di Studenti Palermitani - a chi ha perso il lavoro e rischia di trovarsi in mezzo a una strada da agosto, quando gli verrà anche tolto il reddito di cittadinanza. Oggi in piazza disoccupati e studenti insieme perché sappiamo bene che non esiste giustizia climatica senza giustizia sociale. Fine del mese e fine del mondo sono la stessa lotta contro un sistema produttivo che sfrutta l’ambiente e i lavoratori, provocando emergenze ecologiche e sociali".

I percettori di reddito hanno sfilato con uno striscione “lavoro o reddito dobbiamo campare”, subito dietro lo spezzone degli studenti palermitani con lo slogan “la Sicilia è la nostra terra difendiamola”. "Abbiamo voluto attraversare le vie della città - aggiunge Silvio Pizzo, rappresentante d’istituto del Ferrara - ponendo l’accento sulle molteplici problematiche che vive la Sicilia: dalla disoccupazione e povertà dilagante alla presenza di impianti nocivi, dalla devastazione ambientale all’emigrazione forzata. Lottiamo per un modello socio-ecologico diverso per la nostra terra".