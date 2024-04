VIDEO | Sciopero Amat, si stima un'adesione del 100%: "Con 1.250 euro al mese non si può portare avanti la famiglia"

Si tratta della terza protesta dall'inizio dell'anno. I lavoratori sono tornati a far sentire la loro voce con un sit in davanti a Palazzo Comitini per chiedere il rinnovo del contratto integrativo (fermo dal 2007), i buoni pasto e la revisione dell'indennità. In piazza pure gli operatori Sicilbus. I consiglieri del Pd: "Venerdì incontreremo i sindacati"